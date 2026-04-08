Бизнес

Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline

Пользуйтесь привычными мессенджерами в поездках без лишних затрат! Beeline расширил услугу с безлимитным WhatsApp за границей, добавив в нее еще и Telegram.

Обновленная услуга «Безлимитные мессенджеры в роуминге» открывает доступ сразу к двум популярным приложениям для связи — WhatsApp и Telegram — без ограничений по объему трафика.

География услуги стала еще шире. Теперь она охватывает 75 стран и включает пять новых направлений: Индонезию, Ирландию, Кувейт, Латвию и Новую Зеландию.

Условия улучшились, а стоимость осталась прежней — всего 150 сомов в сутки! Подключить и отключить услугу можно в приложении «Мой Beeline» или с помощью простых команд:

  • подключение — *719#;
  • проверка статуса — *719*1#;
  • отключение — *719*0#.

Безлимит на мессенджеры предоставляется в течение 24 часов с момента списания оплаты. Пока у вас подключена услуга, она активируется автоматически при использовании мессенджеров в роуминге за рубежом.

«Безлимитные мессенджеры в роуминге» — это удобное решение для тех, кто хочет всегда быть на связи в поездках. Будьте в курсе событий и общайтесь привычным способом, не переживая о расходе трафика.

Beeline — больше чем оператор.

Лицензии СРНОС при МЦРИТ КР: № 15-1420-КР от 21.12.2016, № 16-1526-КР от 21.12.2016, № 14-1102-КР от 17.09.2024, № 14-1125-КР от 04.11.2024, № 16-0089-КР от 18.08.2025, № 21-0489-КР от 06.10.2021, № 20-0388-КР от 07.02.2020.
