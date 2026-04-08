Пользуйтесь привычными мессенджерами в поездках без лишних затрат! Beeline расширил услугу с безлимитным WhatsApp за границей, добавив в нее еще и Telegram.

Обновленная услуга «Безлимитные мессенджеры в роуминге» открывает доступ сразу к двум популярным приложениям для связи — WhatsApp и Telegram — без ограничений по объему трафика.

География услуги стала еще шире. Теперь она охватывает 75 стран и включает пять новых направлений: Индонезию, Ирландию, Кувейт, Латвию и Новую Зеландию.

Условия улучшились, а стоимость осталась прежней — всего 150 сомов в сутки! Подключить и отключить услугу можно в приложении «Мой Beeline» или с помощью простых команд:

подключение — *719#;

проверка статуса — *719*1#;

отключение — *719*0#.

Безлимит на мессенджеры предоставляется в течение 24 часов с момента списания оплаты. Пока у вас подключена услуга, она активируется автоматически при использовании мессенджеров в роуминге за рубежом.

«Безлимитные мессенджеры в роуминге» — это удобное решение для тех, кто хочет всегда быть на связи в поездках. Будьте в курсе событий и общайтесь привычным способом, не переживая о расходе трафика.

