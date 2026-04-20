Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии

В Казахстане есть слово «асар». Оно про простую вещь: если кому-то нужна помощь, люди собираются и помогают. Без формальностей и договоров — просто пришли и сделали.

Время, в котором мы живем, все чаще требует именно этого — откликаться, действовать, помогать. Поэтому сегодня эта добрая традиция звучит по-новому.

В XXI веке дух асара никуда не исчез. Скорее, он стал другим — шире и заметнее.

В последние годы в стране и, шире, в Центральной Азии волонтерство получило целенаправленное развитие. Сначала был Год волонтеров в Казахстане в 2020-м, затем Год волонтерского движения в СНГ в 2024-м. Сейчас, во многом благодаря инициативе Казахстана, нарастает импульс 2026 года как Международного года добровольцев под эгидой Организации Объединенных Наций.

Но дело не только в международных инициативах и информационных кампаниях. Мы видим, как в Казахстане и регионе постепенно меняется сам взгляд на волонтерство. Оно уже не воспринимается как хобби и рассматривается как важный вклад в решение конкретных задач — в образовании, экологии, здравоохранении, поисково-спасательных работах. Государственные структуры, местные власти и волонтеры все чаще работают вместе, а не по отдельности.

На этом фоне меняются и правила: в новой Конституции Казахстана прямо говорится о поддержке волонтерства. В итоге меняется само понимание: волонтерская деятельность — это не дополнение, а условие; не приправа, а один из ключевых ингредиентов.

И в этом Казахстан не одинок.

Во многих странах волонтерство сегодня открывают заново как практичный способ справляться с задачами устойчивого развития, которые становятся сложнее и меняются быстрее, чем раньше.

При этом никуда не исчезают привычные формы участия: люди по-прежнему выходят убирать территории, сажать деревья. Это остается основой. Но рядом появляются новые возможности. Онлайн-волонтерство, например, позволяет помогать, делиться опытом и работать вместе, даже находясь на разных континентах.

В Центральной Азии это особенно заметно. Обзор, подготовленный программой «Добровольцы ООН» в 2024 году, показывает: волонтерство в регионе развивается, сохраняя свою основу — традицию взаимопомощи. Государство, бизнес и гражданское общество постепенно учатся действовать более слаженно, а вклад волонтеров становится все более заметным — в экологии, социальной сфере, работе в чрезвычайных ситуациях.

Конечно, меняется и роль Организации Объединенных Наций. Через ДООН мы привлекаем добровольцев — с разным опытом, навыками, все чаще с цифровыми компетенциями — и стараемся сделать их участие более доступным и эффективным. А через ПРООН мы работаем с правительствами, чтобы волонтерство было встроено в стратегии развития, климата и экологии — не как разовая помощь, а системно.

И все же чего-то не хватает.

Волонтеры делают очень многое. Они снижают риски, помогают людям, защищают окружающую среду. Это видно в жизни — вокруг нас. Но не всегда видно в системах, учете, бюджетах. Волонтеров ценят, но не всегда поддерживают.

Именно об этом говорит доклад ДООН «Состояние волонтерства в мире — 2026». Важно не только знать, сколько времени и ресурсов вложено в волонтерскую деятельность, но и понимать, как она влияет на общество: делает его устойчивее, усиливает связи между людьми, помогает справляться с вызовами.

Для Центральной Азии это особенно важно. Здесь сильны традиции солидарности. Но, чтобы они зазвучали в полную силу в XXI веке, им нужна поддержка — признание, данные и инвестиции. Волонтерам необходимы не только мотивация, но и условия, подготовка. Системам — координация. А вклад добровольцев в устойчивое развитие должен учитываться при принятии решений.

Это касается не только национальных, но и региональных задач — например, в районе Аральского моря. Экологические проблемы не знают границ, и решения не могут ими ограничиваться. Если региональное экологическое волонтерство получит поддержку стран Центральной Азии, оно сможет работать на долгую перспективу.

Тогда волонтерство перестает быть просто доброй волей. Оно становится частью того, как страны справляются с будущим.

Поэтому 2026 год — это не просто дата. Это возможность сделать следующий шаг.

Чтобы помогать было не исключением, а нормой.

Чтобы участие людей стало правилом.

Чтобы волонтерство стало тем, чем оно уже, по сути, является — ресурсом развития.

Время помогать.

И важно его не упустить.

Авторы: Хаолян Сюй — заместитель администратора Программы развития ООН; Тойли Курбанов — исполнительный координатор «Добровольцев ООН».