16:53
USD 87.43
EUR 102.75
RUB 1.17
Бизнес

Глава ВОЗ назвал первую леди Узбекистана лидером в борьбе с детским раком

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отметил вклад первой леди Узбекистана Зироат Мирзиеевой в развитие системы помощи детям с онкологическими заболеваниями, назвав ее лидером в борьбе с детским раком.

Заявление прозвучало в ходе совместного визита в Республиканский центр детской онкологии в Ташкенте. Глава ВОЗ высоко оценил деятельность фонда Zamin, который возглавляет Зироат Мирзиеева, подчеркнув его ключевую роль в модернизации услуг в сфере детской онкологии.

По его словам, под руководством первой леди фонд способствует развитию медицинской инфраструктуры и внедрению комплексного подхода к лечению, включающего не только медицинскую помощь, но и образовательную и социальную поддержку.

В частности, речь идет о создании сети госпитальных школ Mehrli Maktab, обеспечивающих непрерывное обучение детей во время лечения. Эти инициативы реализуются на базе Республиканского центра детской онкологии и гематологии в Ташкенте, а также в других регионах страны.


«Вдохновляющая встреча с первой леди Узбекистана, ее Превосходительством Зироат Мирзиеевой — лидером в области борьбы с детским раком и улучшения качества жизни детей с этим диагнозом», — отметил Тедрос Гебрейесус.

Эксперты отмечают, что подобные инициативы отражают более широкий курс на развитие системы здравоохранения и повышение качества жизни социально уязвимых групп населения в Узбекистане.
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/371589/
просмотров: 885
Версия для печати
Популярные новости
