MEGA объявляет скидки на устройства в рамках 20-летия компании

В честь своего 20-летия национальный оператор сотовой связи MEGA объявляет о специальных скидках на популярные устройства, делая современные технологии еще доступнее.

MEGA предоставляет скидки на популярные гаджеты, которые помогут расширить возможности цифровых сервисов дома и в дороге. В акции участвуют:

Android-приставка MegaTV — 20 процентов;

Wi-Fi роутеры — 10 процентов;

модемы — 10 процентов.

Приобрести устройства по выгодной цене можно в центрах продаж и обслуживания MEGA по всей стране.

Акция действует с 23 апреля по 11 мая 2026 года и дает возможность подключить современные решения для дома и работы на выгодных условиях.

*Важно: реализация интернет-устройств «Модем 4G F30 Pro» и «JC03-Wi-Fi Роутер» осуществляется только в комплекте с SIM-картами MSISDN с тарифами «Wi-Fi Роутер», «Элдики 1195 + MegaTV» и Exclusive (кроме кодов 880 и 888) с обязательной привязкой IMEI устройств.

