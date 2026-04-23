Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке

В апреле состоялось открытие Высшей школы государственного управления Центральной Азии. Учреждение запущено фондом прямых инвестиций Central Asia Capital и Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Руководителем попечительского совета учебного заведения стал почетный выпускник Академии и спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев.

Школа ориентирована на подготовку руководителей высшего звена для исполнительной власти Кыргызстана по программе Specialized Master in Public Management (SMPM) и ставит перед собой задачу цифровизировать госуправление, внедрить современные методы менеджмента и развить работу с большими данными.

На открытии присутствовали первый секретарь Посольства России в КР Алексей Пойда, проректор РАНХиГС Андрей Марголин, а также основатель школы и председатель совета директоров Central Asia Capital Антон Собин.

После официального открытия проректор РАНХиГС Андрей Марголин и основатель ВШГУ ЦА Антон Собин посетили спикера Жогорку Кенеша Марлена Маматалиева, который сам окончил РАНХиГС. На встрече делегаты договорились разработать отдельную обучающую программу для парламента Кыргызстана на базе Высшей школы государственного управления Центральной Азии.

Проректор РАНХиГС Андрей Марголин передал официальное приглашение Марлену Маматалиеву от ректора Алексея Комиссарова для посещения РАНХиГС в Москве и торжественного прочтения лекции в качестве почетного выпускника.

Новое учреждение образования для подготовки высшего менеджмента исполнительной власти, анонсировали стороны еще в феврале по итогам первого Международного конгресса госуправления в Москве.

Тогда на трехсторонней встрече, в которой приняли участие первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев, ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров и председатель совета директоров Central Asia Capital Антон Собин, стороны договорились о кардинальном расширении взаимодействия в сфере подготовки управленческих элит. Данияр Амангельдиев, также возглавляющий Попечительский совет ВШГУ ЦА, подчеркнул высокий уровень доверия между странами: «Наши правительства тесно взаимодействуют — практически все вопросы решаются с большой долей взаимопонимания в режиме реального времени».

Значимость нового учреждения образования первый зампред кабмина КР отметил и на панельной дискуссии Конгресса, посвященной цифровизации государственного управления, где выделял важность подготовки кадров, способных работать в условиях быстро меняющейся цифровой среды.

Проект ВШГУ ЦА становится продолжением образовательных инициатив инвестфонда в стране. В октябре 2025 года состоялось открытие Высшей школы бизнеса Центральной Азии — первой в регионе классической программой MBA, адаптированной под рынки СНГ. В церемонии открытия участвовали министр цифрового развития Азамат Жамангулов и вице-премьер Кыргызстана Данияр Амангельдиев, который стал председателем попечительского совета Высшей школы бизнеса Центральной Азии. Уже осенью выпускается первый поток студентов и начинается набор на второй поток обучения.