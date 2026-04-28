Спор вокруг тарифов. Распредкомпании обвинили Минэнерго в непрозрачности

Ассоциация предпринимателей энергетического комплекса заявила о формальном характере общественного обсуждения инициатив Министерства энергетики и раскритиковала предлагаемые изменения тарифной политики. В организации считают, что диалог с участниками рынка фактически не состоялся, а предложенная модель тарифообразования не соответствует требованиям законодательства и остается непрозрачной.

Напомним, частные распределительные компании ранее обратились к президенту страны с просьбой вмешаться в ситуацию в электроэнергетике, заявив о рисках монополизации рынка. После этого Министерство энергетики выступило с разъяснением, где отвергло часть претензий и обосновало предлагаемые реформы. Ассоциация предпринимателей энергетического комплекса, представляющая интересы компаний, направила ответный комментарий.

Редакция публикует комментарий ассоциации без сокращений:

«Министерство энергетики сделало заявление о ситуации с распределительными компаниями. Но если внимательно посмотреть на представленные доводы министерства, то они не подтверждаются.

Прежде всего речь идет об общественном обсуждении. Формально оно объявлено на государственном портале общественного обсуждения НПА. Однако размещение на портале является обязанностью Министерства энергетики как инициатора. Соответственно, это не показатель открытости.

По сути, никакого обсуждения и диалога не было.

Для формальности состоялась только одна встреча 15 апреля 2026 года в 14.00 в здании министерства, куда в этот день пригласили одного представителя от ассоциации и других семерых человек — работников министерства, подведомственных учреждений и ОАО «НЭСК». Разве это может быть независимой рабочей группой?

По факту обсуждения по существу представленных расчетов не проводилось, не дали возможности поднять вопросы по расчетам и инициативе. Подписание документов осуществлено в течение около 10 минут без детального анализа представленных материалов и доводов. Несмотря на такое короткое время, представитель распредпредприятий от руки вписал замечания и несогласие, которые ранее несколько раз уже официально были отправлены в адрес министерства.

Таким образом, представители распределительных предприятий не были полноценно вовлечены в обсуждение, работа проходила односторонне, а предложения не отражены в официальных документах. Ассоциация предпринимателей энергетического комплекса

Согласно Закону «О нормативных правовых актах», итоговая информация о поступивших замечаниях и предложениях с обоснованием причин включения либо невключения в проект НПА должна быть отражена в справке-обосновании, но этого сделано не было.

Второй момент — жалобы потребителей. Министерство говорит, что они есть. При этом в соцсетях выпустили ролик годичной давности по одному из предприятий, вопрос по которому уже закрыт.

По действующим Правилам пользования электрической энергией, каждая жалоба потребителя по электроснабжению и нарушению условий снабжения должна в первую очередь рассматриваться в электроснабжающем предприятии, а если жалоба не удовлетворена, то проходить проверку у регулятора. Если зафиксированы нарушения, со стороны регулятора оформляются предписания. Таких предписаний нет. Это как минимум требует пояснений: либо жалобы не подтверждаются, либо система их рассмотрения не работает так, как должна.

В этой связи указанные якобы обращения граждан о прекращении деятельности распределительных предприятий пока выглядят как оправдания.

Теперь о тарифах. Предлагаемая модель фактически привязывает цену для распределительных компаний к импортной электроэнергии. Это факт!

Что устанавливает закон? Согласно статье 21 Закона «Об электроэнергетике», тариф на электроэнергию формируется в следующем порядке:

цены должны отражать полную стоимость производства, передачи и распределения электроэнергии, включая затраты на производство и техническое обслуживание, возмещение капитальных затрат, привлечение инвестиций и процентную ставку возврата;

изменение цен не должно вызвать внезапных экономических трудностей у производителей или потребителей;

тарифы устанавливаются таким образом, чтобы отразить разницу в стоимости предоставляемых электроэнергии и энергетических услуг в разное время года и разное время суток, а также различные виды и качество энергетических услуг или электроэнергии, когда у потребителей будет возможность выбора.

Предлагаемый Министерством энергетики «импортный» тариф не соответствует вышеуказанным требованиям, не учитывает капитальные затраты, на техническое обслуживание, привлечение инвестиций, не отражаются сезонные факторы. Просто стоимость импорта плюс доставка.

При этом цена импорта не раскрывается. Как говорят в Министерстве энергетики и ОАО «НЭСК», это тайна. Получается странная ситуация: распределительные предприятия должны электричество покупать по тарифу, механизм которого для них закрыт. В таких условиях говорить о прозрачности сложно.

Еще один важный момент — нагрузка. Распределительные компании занимают небольшую долю рынка, но именно на них предлагается переложить значительную часть финансового дефицита. При этом, даже по расчетам самого министерства, это не решает проблему в целом: дефицит никуда не исчезает, новых мощностей не появляется.

Отдельно вызывает вопросы логика происходящего. С одной стороны, говорится о нехватке средств в системе. С другой — звучат предложения о выкупе сетей у распределительных предприятий. Это как минимум выглядит противоречиво и требует открытого объяснения.

В итоге возникает ощущение, что вместо системного решения проблемы энергетической отрасли предлагается перераспределение нагрузки между участниками рынка. Причем не в пользу конкуренции.

А конкуренция в энергетике — это не абстракция. Это качество услуг, стабильность поставок и в конечном счете интересы потребителей.

Поэтому сейчас главный запрос не в том, кто прав, а в том, чтобы правила были понятными, расчеты открытыми, а решения обсуждались с участием всех сторон. Обращение распределительных предприятий направлено в целях начать совместную работу и диалог между всеми участниками рынка. Призываем остановить взаимные обвинения через соцсети.

Мы живем в правовом государстве и призываем Министерство энергетики в рамках открытых процедур с привлечением всех представителей рынка проводить реформы для обеспечения нашего Кыргызстана качественной электроэнергией».

ОЮЛ «Ассоциация предпринимателей энергетического комплекса»