30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA

Национальный оператор связи MEGA продолжает отмечать свое 20-летие и запускает специальную акцию для новых пользователей услуги «Все кинотеатры + ТВ». В рамках праздничного предложения абоненты смогут получить бесплатный доступ к расширенному контенту популярных онлайн-кинотеатров и телеканалов.

С 24 апреля по 11 мая включительно новые пользователи услуги смогут в течение 30 дней бесплатно смотреть фильмы, сериалы и телепрограммы от ведущих платформ, включая «Этномедиа», Megogo, RizaNova, Wink и START, а также более 200 ТВ-каналов.

Акция позволяет абонентам значительно расширить свои возможности для просмотра контента — как дома, так и в дороге. Сервис доступен на различных устройствах: Smart TV, смартфонах и планшетах через приложение MegaTV (в App Store и Google Play), а также на компьютере через веб-версию сайта megatv.kg. При этом одна подписка может использоваться одновременно на пяти устройствах.

В компании отмечают, что предложение ориентировано на новых пользователей. Если абонент ранее уже активировал пробный период услуги «Все кинотеатры + ТВ», повторное подключение в рамках акции будет недоступно. Для подключения услуги необходимо набрать команду *725*1# или воспользоваться приложением MegaPay (доступно в App Store и Google Play).

Юбилейная акция стала частью благодарности клиентам за доверие и многолетнее сотрудничество.

MEGA — мы ценим, что вы с нами!

