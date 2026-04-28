Бизнес

О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении

Раньше от оператора ждали только звонков, SMS и мобильный интернет. Сегодня смартфон — это банк, магазин, навигатор и кошелек. Нам важно не просто быть «на связи» — нам важно быстро оплатить свет, перевести деньги маме в любую точку Кыргызстана, оформить кредит, купить смартфон, заказать продукты, поймать выгодный авиабилет и получить бонусы за привычные покупки.

Именно поэтому О! — это уже давно не просто связь, а уникальная цифровая экосистема. Ее центр — суперприложение «Мой О!», который установили более 10 миллионов раз. Важно, что приложение доступно каждому — вне зависимости от того, каким оператором связи вы пользуетесь.

Один вход — десятки решений

Вам больше не нужно переключаться между приложениями. В «Мой О!» все собрано в единый бесшовный путь:

  • Связь: Управление тарифом, остатками гигабайтов и минут.
  • Банк и финансы: Платежи, вклады и онлайн-кредиты от О!Bank без очередей.
  • Переводы в соседние страны без комиссии: пользователи могут моментально отправлять деньги на Kaspi.kz и оплачивать по QR в Казахстане так же легко, как дома, а также совершать онлайн-переводы в Узбекистан по номеру карты или телефона.
  • Все для бизнеса: Счета, прием оплат и кредиты для предпринимателей.
  • Шопинг и еда: Смартфоны в рассрочку в O!Store, доставка товаров и продуктов в O!Market.
  • Доступность: Крупнейшая сеть терминалов и банкоматов по всей стране.

О! сопровождает человека не в одном моменте, а весь день: когда он общается, платит, покупает, работает, отдыхает или помогает близким.

Все решается в один клик

Мы все реже хотим стоять в очередях, искать кассу, скачивать новое приложение или запоминать десятки паролей. Повседневные задачи должны решаться быстро. О! делает так, чтобы между потребностью и решением было как можно меньше шагов.

  • Нужно пополнить баланс — несколько секунд.
  • Нужно оплатить счет — все в приложении.
  • Нужно перевести деньги — пожалуйста.
  • Нужен смартфон — оформите покупку в рассрочку с бесплатной доставкой.
  • Нужны продукты или доставка — все внутри «Мой О!».

Так формируется новая привычка: не искать отдельный сервис под каждую задачу, а открывать «Мой О!».

Математика выгоды

Экосистема экономит не только время, но и деньги. В отличие от разрозненных сервисов, здесь ваши траты превращаются в накопления. Через бонусы, кешбэк и персональные предложения часть средств возвращается в ваш карман. С подпиской O!Prime эта выгода становится максимальной.

Будущее — за умной экосистемой

Следующий этап — не просто добавить больше услуг. О! уже движется в сторону умной персонализации: приложение может подсказать подходящий тариф, напомнить о важных платежах, предложить подходящие сервисы и дать выгоду именно там, где она нужна пользователю. О! перестал быть просто «доступом к сети» — теперь это ваш главный цифровой помощник.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.
ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017.
ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.
