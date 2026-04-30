Бизнес

BAKAI запускает майский кешбэк 5 процентов: отдых и отели с выгодой

BAKAI запускает кешбэк 5 процентов на май для держателей карт Visa и «Элкарт+». В рамках акции клиенты смогут получать возврат средств за покупки в категориях развлечений и путешествий — от кино и театров до отелей и курортов.

Акция охватывает популярные направления расходов, которые традиционно растут в теплый сезон. Кешбэк начисляется за оплату в кинотеатрах, аттракционах, театрах, цирках и других развлекательных площадках, а также в отелях и гостиницах, включая представителей международных сетей в Кыргызстане.

Держатели карт Visa и «Элкарт» плюс от BAKAI получают кешбэк 5 процентов реальными деньгами при оплате за:
— кинотеатры, театры и шоу,
— туристические аттракционы и развлекательные площадки,
— цирки и тематические парки,
— отели и гостиницы, включая Sheraton, Hyatt, Novotel, Royal Hotels и другие.

Оплата может производиться картами Visa и «Элкарт+», что делает участие в акции максимально доступным для клиентов банка.

«Мы стремимся, чтобы наши клиенты получали не только удобные финансовые сервисы, но и реальные выгоды от повседневных расходов. Майский кешбэк — это возможность больше отдыхать и получать за это бонус», — отметили в BAKAI.

Кешбэк является частью стратегии BAKAI по развитию клиентского опыта и созданию дополнительных преимуществ внутри банковской экосистемы.

Подробные условия доступны на сайте bakai.kg и в мобильном приложении BAKAI.

Лицензия НБ КР № 043.
