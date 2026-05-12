28 апреля 2026 года состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики», на котором были подведены итоги деятельности банка за 2025 год.

По итогам отчетного года ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» продемонстрировал устойчивый рост капитала, расширил финансирование инвестиционных проектов в промышленности и инфраструктуре, а также существенно увеличил объем поддержки проектов в сфере зеленой экономики.

За 2025 год Государственный банк развития совместно с дочерними компаниями перечислил в государственный бюджет Кыргызской Республики 2,5 миллиарда сомов в виде налоговых платежей. Кроме того, государству выплачено 1,086 миллиарда сомов дивидендов.

В течение 2025 года банк профинансировал 69 субъектов экономики во всех регионах страны на общую сумму свыше 2,5 миллиарда сомов. Общая стоимость реализуемых инвестиционных проектов достигла 23 миллиардов сомов.

Финансируемые банком проекты обеспечивают значимый и измеримый вклад в развитие национальной экономики. За весь период деятельности банка совокупная выручка предприятий-заемщиков достигла 40 миллиарда сомов, обеспечено 2 тысячи 400 рабочих мест, а объем налоговых и социальных отчислений составил 3,6 миллиарда сомов.

Одним из приоритетных направлений деятельности банка остается развитие зеленого финансирования. По итогам 2025 года объем финансирования экологически устойчивых проектов превысил плановые показатели. Существенный вклад в данный результат внесло финансирование проектов по строительству малых гидроэлектростанций, реализуемых в рамках государственной политики по обеспечению энергетической безопасности страны.

Достигнутые результаты подтверждают высокий мультипликативный эффект государственных инвестиций и значимую роль банка в стимулировании экономической активности.

На годовом общем собрании акционеров принято решение направить 100 процентов чистой прибыли банка за 2025 год в размере 855 миллионов сомов в государственный бюджет Кыргызской Республики в виде дивидендов.

Государственный банк развития Кыргызской Республики последовательно укрепляет позиции ключевого института государственной инвестиционной политики, обеспечивая:

доступ субъектов предпринимательства к долгосрочному финансированию;

создание новых производств и рабочих мест;

модернизацию промышленности и инфраструктуры;

структурную трансформацию экономики Кыргызской Республики.

