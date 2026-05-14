Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке

Жители Бишкека смогут получить бесплатные консультации у ведущих специалистов турецкой сети клиник Acıbadem — нейрохирурга, специалиста по позвоночнику, профессора Онура Ямана и онкоортопеда-травматолога профессора Селами Чакмака.
В рамках визита врачи проведут прием пациентов, нуждающихся в экспертной диагностике и подборе современного лечения сложных заболеваний позвоночника, суставов, костей и опорно-двигательной системы.
Запишитесь прямо сейчас: +996 702 000 252, +996 502 000 252, +996 503 000 252.
Бесплатная консультация нейрохирурга — специалиста по позвоночнику
21 мая 2026 года, Бишкек
Профессор, доктор медицинских наук Онур Яман — нейрохирург клиники Acıbadem (Турция), специализирующийся на хирургическом лечении заболеваний позвоночника и нервной системы.
Основные направления консультации:• грыжи межпозвоночных дисков;
• стеноз позвоночного канала;
• сколиоз и деформации позвоночника;
• малоинвазивная и эндоскопическая хирургия позвоночника;
• боли в спине и шее;
• опухоли позвоночника и спинного мозга;
• травмы позвоночника;
• комплексное лечение заболеваний позвоночникаю
Бесплатная консультация онкоортопеда-травматолога
18 мая 2026 года, Бишкек
Профессор, доктор медицинских наук Селами Чакмак — онкоортопед и травматолог клиники Acıbadem (Турция), специалист в области лечения опухолей костей и мягких тканей, а также сложных ортопедических заболеваний.
Основные направления консультации:• протезирование тазобедренного и коленного суставов;
• роботизированное эндопротезирование;
• травмы и повреждения коленного сустава;
• лечение доброкачественных и злокачественных опухолей костей;
• хирургия опухолей мягких тканей;
• органосохраняющие операции;
• эндопротезирование после удаления опухолей;
• лечение метастазов в костях;
• реконструктивная ортопедия и травматология.
Во время консультаций пациенты смогут получить экспертное мнение, рекомендации по лечению, а также узнать о возможностях диагностики и хирургического лечения в клиниках Acıbadem в Турции.
Количество мест ограничено.
Информационный офис Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101 (бульвар Эркиндик).