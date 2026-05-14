14:25
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Бизнес

Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке

Фото Acıbadem. Врачи проведут прием пациентов, нуждающихся в экспертной диагностике и подборе современного лечения

Жители Бишкека смогут получить бесплатные консультации у ведущих специалистов турецкой сети клиник Acıbadem — нейрохирурга, специалиста по позвоночнику, профессора Онура Ямана и онкоортопеда-травматолога профессора Селами Чакмака.

В рамках визита врачи проведут прием пациентов, нуждающихся в экспертной диагностике и подборе современного лечения сложных заболеваний позвоночника, суставов, костей и опорно-двигательной системы.

Запишитесь прямо сейчас: +996 702 000 252, +996 502 000 252, +996 503 000 252.

Бесплатная консультация нейрохирурга — специалиста по позвоночнику

21 мая 2026 года, Бишкек

Профессор, доктор медицинских наук Онур Яман — нейрохирург клиники Acıbadem (Турция), специализирующийся на хирургическом лечении заболеваний позвоночника и нервной системы.

Основные направления консультации:

• грыжи межпозвоночных дисков;
• стеноз позвоночного канала;
• сколиоз и деформации позвоночника;
• малоинвазивная и эндоскопическая хирургия позвоночника;
• боли в спине и шее;
• опухоли позвоночника и спинного мозга;
• травмы позвоночника;
• комплексное лечение заболеваний позвоночникаю

Бесплатная консультация онкоортопеда-травматолога

18 мая 2026 года, Бишкек

Профессор, доктор медицинских наук Селами Чакмак — онкоортопед и травматолог клиники Acıbadem (Турция), специалист в области лечения опухолей костей и мягких тканей, а также сложных ортопедических заболеваний.

Основные направления консультации:

• протезирование тазобедренного и коленного суставов;
• роботизированное эндопротезирование;
• травмы и повреждения коленного сустава;
• лечение доброкачественных и злокачественных опухолей костей;
• хирургия опухолей мягких тканей;
• органосохраняющие операции;
• эндопротезирование после удаления опухолей;
• лечение метастазов в костях;
• реконструктивная ортопедия и травматология.

Во время консультаций пациенты смогут получить экспертное мнение, рекомендации по лечению, а также узнать о возможностях диагностики и хирургического лечения в клиниках Acıbadem в Турции.

Количество мест ограничено.

 

Запись на консультацию:

+996 702 000 252;
+996 502 000 252;
+996 503 000 252.

Информационный офис Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101 (бульвар Эркиндик).  
Ссылка: https://24.kg./biznes_info/373654/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира
Роботическая хирургия в Acıbadem: высокая точность и быстрое восстановление
Acıbadem: Год науки и значимых историй пациентов
Новогодний чекап здоровья: начните год вместе с сетью клиник Acıbadem
Цифровые технологии улучшают результаты лечения рака в сети клиник Acıbadem
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо
Не бойтесь гинекологических онкозаболеваний — бойтесь опоздать
Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки
Популярные новости
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
Бизнес
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
14 мая, четверг
14:24
Люди едут, как селедки. Фото переполненного автобуса обсуждают в соцсетях Люди едут, как селедки. Фото переполненного автобуса об...
14:15
В Баткенской области продолжаются авиационные обработки против саранчи
14:13
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
13:37
Горожане надеются, что мэр Бишкека всегда будет ездить на велосипеде
13:24
В Бишкеке закрыли шесть кладбищ для новых захоронений