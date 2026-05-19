Бизнес

BAKAI стирает границы: впервые в КР переводы в Китай и США прямо в приложении

BAKAI запускает сервис международных переводов Visa Direct for Account — впервые в Кыргызстане для физических лиц прямо в мобильном приложении. Теперь клиенты банка могут отправлять деньги другим людям за границу — в Китай, США, ОАЭ, страны Европы и Азии — быстро и без сложных процедур. Переводы осуществляются в локальной валюте страны получателя, что делает их максимально понятными и удобными.

Новый сервис открывает доступ к широкому списку ключевых направлений, включая Китай и Гонконг, США, ОАЭ, Турцию, Сингапур, Южную Корею, Малайзию, Индию, Швейцарию, Великобританию, Канаду, Пакистан, Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Японию, а также государства SEPA.

Особое внимание уделено Китаю — одному из самых востребованных рынков.

Клиенты BAKAI могут отправлять средства:

— в Alipay — для широкого спектра платежей и переводов;
— в WeChat — для переводов между физическими лицами.

Ранее переводы в ряд этих направлений были ограничены или требовали сложных процедур. Теперь BAKAI делает их доступными в несколько шагов прямо в приложении.

Сервис работает по модели перевода со счета на счет, что позволяет расширить географию операций и снизить зависимость от карточной инфраструктуры.

«Мы первыми в Кыргызстане дали клиентам возможность отправлять деньги по миру прямо из приложения — просто, быстро и в локальной валюте. Это новый уровень удобства для международных переводов», — отметили в BAKAI.

Запуск Visa Direct for Account — часть стратегии BAKAI по развитию современной финансовой экосистемы. В ближайшее время банк продолжит расширять функционал сервиса, включая новые направления и решения для бизнеса.

Лицензия НБ КР № 043.
