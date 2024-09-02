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Экономика

В Иссык-Кульском районе будут производить 12 тысяч тонн мяса птицы

В селе Сары-Камыш Иссык-Кульского района открылась птицефабрика, на которой будут производить мясо птицы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, предприятие открыла компания «Агро-Куш», которая имеет птицефабрику в Балыкчи. Объем инвестиций на открытие второго филиала компании составил $10,3 миллиона. Производственная мощность составит 12,1 тысячи тонн мяса.

Сообщается, что на предприятии создано около 200 рабочих мест. Введено в эксплуатацию 24 курятника.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/303700/
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