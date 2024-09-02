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Экономика

Нацбанк оштрафовал граждан и обменки в Ошской области на 337 тысяч сомов

В результате рейдов с 28 по 30 августа в южном регионе Кыргызстана оштрафованы 13 граждан и 2 обменных бюро. Об этом сообщили в Национальном банке.

По его данным, на контрольно-пропускном пункте «Достук», в Араванском и Кара-Суйском районах Ошской области оштрафовали 13 граждан КР. Сумма штрафов на каждого составила 17 тысяч 500 сомов. Нарушители обменивали иностранную валюту без лицензии Нацбанка.

Кроме того, два обменных бюро в Ошской области оштрафованы на 55 тысяч сомов за нарушение нормативных правовых актов НБ КР. В связи с выявленными нарушениями с 31 августа по 14 сентября приостановлено действие лицензии на обмен валюты у бюро «Рысбек Валюта», расположенного в Оше.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/303752/
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