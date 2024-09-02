3 сентября: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением в связи с ремонтом оборудования и ЛЭП. Об этом сообщили на предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.30 — отрезки улиц Суюмбаева, Огонбаева, Осмонкула, Абдумомунова, Кирова, Каширской, проспекта Чуй;

9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Керемет, Молдокулова, Куйручук);

9.00-17.00 — улицы Боконбаева, жилой дом № 192, Токтоналиева, жилой дом № 6/3;

9.00-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Ажибека Баатыра, проспекта Чингиза Айтматова;

9.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Чагая, Западная);

9.00-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш, 1-6, Кустанская);

9.00-13.00 — микрорайон «Достук» (переулок Кеминский, улица Буурдинская);

13.00-17.00 — отрезки улиц Лумумбы, Садыгалиева, Волкова.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Константиновка (улица Первомайская), Аламедин (улицы Суворова, новостройка «Адилет»), Башкара-Суу (улица Гагарина);

9.00-17.00 — село Карла Маркса (улицы Киевская, Ленина);

9.00-17.00 — село Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучалова, Виноградная);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — села Калдык, Кара-Тюбе;

9.00-16.30 — Кара-Балта (улицы Садовая, 8 Марта, Кожомбердиева);

9.00-16.30 — село Суусамыр;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улица Фрунзе), Маловодное (улицы Колхозная, Муханова);

9.00-17.00 — село Ан-Арык (колхоз «Джергалы», улица Бала-Айылчы);

9.00-18.00 — село Александровка (улицы Луговая, Сокулукская, Молодежная, Ванахуна, Восточная, Лалазы, Центральная, конец села);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Первомайское;

9.00-17.00 — село Орто-Арык (улицы Токтогула, Узакбай);

9.00-17.00 — село Чалдыбар (улицы Ленина, Советская, Мичурина, Ташкентская, Верхняя, Подгорная, район колхоза «Нива»);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Жаны-Пахта (улицы Чолпонкулова, Молодежная, Полевая, Атбашинская, Западная, Северная, Спортивная, Мичурина, Полевой Стан, Столбовая, Ключевая, Садовая, Сагынбаева, МТФ, Больничная, Советская, Восточная, Школьная, Шоссейная, переулки Западный, Атбашинский, Садовый);

9.00-17.00 — село Майское (улицы Первомайская, Проектируемая, Найденова), поселок Мирный (улицы Киргизская, Мира, Победы, Октябрьская, Ленина);

9.00-17.00 — село Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, переулок Лесной, микрорайон имени Изакеева, улицы Северная, Апасова, Детсад, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Школьная, Строительная, Пионерская, Фрунзе, Зеленая Балка, переулок Северный, МТФ 2а);

9.00-17.00 — село Западное (улицы Молодая Гвардия, Октября, Парковая, Гасангусенова, Рамазана);

10.00-16.00 — село Комсомольское (улицы Проектируемая, Раздольная, Западная);

9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Проектируемая, Азия Ордо, Айкол, Гоголя, Достук, Дуйшенбиева, Алтын-Ордо, Манаса, Семиз Кол, Чон-Арык, Эне-Сай, Адилет, Баян, Жаштык, Сары Озон, Сулайман-Тоо, Жангир у. Аппаз, Керемет, Керме-Тоо, Ак-Шоола, Маматемин-Ата, Нур Заман, Хан-Тенири, Крупской, Луговая, Северная);

12.00-18.00 — село Гавриловка (улицы Олимпийская, Северная, Балыкбаева);

9.00-14.00 — села Романовка (улицы МТФ, Московская, Восточная, Фрунзе), Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Фрунзе, переулок Первомайский, улицы Ынтымак, Монолит);

9.00-17.00 — жилмассив «Кут»;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-18.00 — Кант (улицы Абдраимова, Фучика);

9.00-17.00 — села Кировское (улицы Южная, Центральная, Садовая), Бирдик (улица Красный Милянтан);

9.00-18.00 — село Ивановка (улицы Пролетарская, Украинская, Фрунзенская, Пионерская, Токмакская, Фурманова);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй (улицы Западная, Космонавтов, Бугрянка, Сельская, Садовая, Луговая, Береговая, Мичурина, Колхозная), Ак-Бешим (улицы Токоева, Мирная, Наматбек, Токомбаева, Ташбаева);

9.00-17.00 — Токмак (улицы Болеболаева, Шопокова, Слободская, 3-й микрорайон, жилые дома № 18, 25, 26, 66, 69, 70, 71);

Кеминский РЭС