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Экономика

С 1 ноября на КПП «Кызыл-Кия» запустят электронную очередь для грузовиков

На пограничном пункте пропуска «Кызыл-Кия» началась реализация пилотного проекта электронной системы управления очередями для грузового транспорта. Об этом сообщили в Минэкономе.

Инициатива направлена на оптимизацию логистических процессов и содействие трансграничной торговле в рамках Концепции развития таможенной службы КР на 2022-2024 годы.

Проект поддерживается Международным торговым центром и финансируется Европейским союзом. Он стартует с 1 ноября и продлится до 15 декабря. Основная цель внедрения электронной очереди — ускорение пересечения границы, снижение логистических затрат и улучшение условий для участников внешнеэкономической деятельности, особенно малого и среднего бизнеса.

27 августа представители Министерства экономики, Таможенной службы и Международного торгового центра посетили КПП «Кызыл-Кия» для ознакомления с новой системой. В ходе визита проведен семинар для сотрудников таможни и Пограничной службы для перехода на новые технологии.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/303780/
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