09:19
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Экономика

Мухтарбека Баймурзаева назначили первым заместителем министра труда

Мухтарбек Баймурзаев назначен первым заместителем министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана. Об этом сообщили в ведомстве.

Распоряжение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.

В разные годы Мухтарбек Баймурзаев занимал ключевые должности в финансовом и образовательном секторах страны. С марта 2015-го по февраль 2017-го был начальником отдела образования, науки и культуры в управлении финансирования социальных расходов Министерства финансов.

Затем с марта 2017 года по июнь 2018-го возглавлял управление бюджетной политики и финансового анализа Министерства образования и науки. С октября 2021 года по май 2024-го занимал пост начальника управления планирования расходов социальной сферы Министерства финансов. С мая этого года являлся главным экспертом отдела отраслевой политики администрации президента.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/303791/
просмотров: 3315
Версия для печати
Материалы по теме
В дочерней компании аэропорта «Манас» «Манас Тур» сменился генеральный директор
Уральский федеральный университет поможет готовить военные кадры для Кыргызстана
В Кыргызстане 2 сентября будет рабочим днем
Экс-председатель Нацбанка Кыргызстана назначен послом в России
В Национальном центре по предупреждению пыток новый руководитель
Эрмат Джумаев назначен полномочным представителем президента в Таласской области
Жыргал Исмаилов назначен заместителем генерального прокурора
Мирбек Расулов освобожден от должности заместителя генпрокурора
Нурлан Дарданов освобожден от занимаемой должности полпредставителя президента
Более 20 кыргызстанцев отправились на работу в Южную Корею
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане начали производить шины В Кыргызстане начали производить шины
Потолок высотой 14&nbsp;метров. Детали строительства нового &laquo;Белого дома&raquo; Потолок высотой 14 метров. Детали строительства нового «Белого дома»
Ставки на&nbsp;утильсбор могут ввести уже в&nbsp;этом году. Как их&nbsp;будут рассчитывать? Ставки на утильсбор могут ввести уже в этом году. Как их будут рассчитывать?
С&nbsp;1&nbsp;сентября в&nbsp;Кыргызстане вводится обязательная маркировка табака и&nbsp;ГСМ С 1 сентября в Кыргызстане вводится обязательная маркировка табака и ГСМ
Бизнес
Бесплатный проезд для школьников при оплате картой MBANK Junior Бесплатный проезд для школьников при оплате картой MBANK Junior
MEGA выступила официальным спонсором концерта Даниэля Лозаковича MEGA выступила официальным спонсором концерта Даниэля Лозаковича
Альпинисты команды Energy&amp;Ecology поздравили страну с&nbsp;Днем независимости Альпинисты команды Energy&Ecology поздравили страну с Днем независимости
Пара крутых смартфонов, рюкзак и&nbsp;смарт-часы. Все за&nbsp;16&nbsp;500 сомов&nbsp;&mdash; реально? ДА! Пара крутых смартфонов, рюкзак и смарт-часы. Все за 16 500 сомов — реально? ДА!
3 сентября, вторник
09:05
Закон «О свободе вероисповедания» хотят обновить. Зачем, пояснили инициаторы Закон «О свободе вероисповедания» хотят обновить. Зачем...
08:45
Минэкономики против ареста крупных предпринимателей и инициирует поправки в УПК
08:29
Генпрокуратура опубликовала список запрещенных экстремистских групп в КР
08:14
Машины, квадрокоптеры и радиостанции передало МВД России кыргызстанским коллегам
08:09
Хорошую динамику кыргызско-российских отношений отметил Акылбек Жапаров
2 сентября, понедельник
23:43
Новая функция WhatsApp ощутимо ударит по мошенникам и спамерам
23:12
Россия работает над обеспечением взаиморасчетов в нацвалютах со странами ЦА
22:46
Минтруда вернуло в Кыргызстан из России двоих детей
22:28
В конкурсе «Русский язык в СНГ — новые горизонты» победили четыре кыргызстанки