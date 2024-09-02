Мухтарбека Баймурзаева назначили первым заместителем министра труда

Мухтарбек Баймурзаев назначен первым заместителем министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана. Об этом сообщили в ведомстве.

Распоряжение подписал председатель кабмина Акылбек Жапаров.

В разные годы Мухтарбек Баймурзаев занимал ключевые должности в финансовом и образовательном секторах страны. С марта 2015-го по февраль 2017-го был начальником отдела образования, науки и культуры в управлении финансирования социальных расходов Министерства финансов.

Затем с марта 2017 года по июнь 2018-го возглавлял управление бюджетной политики и финансового анализа Министерства образования и науки. С октября 2021 года по май 2024-го занимал пост начальника управления планирования расходов социальной сферы Министерства финансов. С мая этого года являлся главным экспертом отдела отраслевой политики администрации президента.