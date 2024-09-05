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Экономика

Сроки введения ККМ для общепита, такси и интернет-торговцев изменились

Постановлением кабмина от 23 августа 2024 года внесены изменения в правила применения контрольно-кассовых машин (ККМ). Изменения касаются сроков введения ККМ для налогоплательщиков. Об этом сообщили в Налоговой службе.

Налогоплательщики, которые перевозят пассажиров на легковом транспорте или делают курьерскую доставку, освобождаются от обязательного использования ККМ до 1 января 2025 года. 

Предприниматели, которые реализуют товары или предоставляют услуги в интернете могут не использовать ККМ до 1 ноября 2024 года. 

Вместе с тем сроки внедрения функций расчета по авансам и кредитам в контрольно-кассовые машины были продлены до 1 января 2025 года. 

В ведомстве отметили, что с 14 сентября 2024 года некоторые группы бизнеса, которые раньше не использовали ККМ, теперь обязаны это делать. Это касается столовых и буфетов в учебных заведениях, а также компаний, которые продают изделия ручной работы и народного промысла.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/304155/
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