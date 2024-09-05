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Экономика

Кыргызстан и ВБ обменялись информацией по строительству Камбаратинской ГЭС

Кыргызстан и Всемирный банк сегодня в ходе круглого стола в Бишкеке обсуждали выбор типа плотины для строительства Камбаратинской ГЭС-1.

По словам замглавы кабмина Бакыта Торобаева, это ключевой этап в разработке проекта Камбаратинской ГЭС-1.

Он напомнил, что в рамках строительства подписаны трехсторонние соглашения между министерствами энергетики Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

«Это уникальный случай, когда три страны региона приходят к общему пониманию и поддержке проекта. Мы уверены, что совместная работа приведет к созданию качественного проекта, который обеспечит Центральную Азию чистой и возобновляемой энергией, улучшит водно-энергетический режим и будет способствовать укреплению регионального сотрудничества», — сказал он.

Министр энергетики Таалайбек Ибраев проинформировал о том, что 30 августа завершено строительство транспортного тоннеля ТТ-2 протяженностью 1 тысяча 388 метров. Ведутся работы по строительству бетонных дорог длиной 15 километров, одна полоса уже завершена. Продолжаются работы по обеспечению электроэнергией, завершено 80 процентов установки воздушных линий электропередачи.

«Согласно графику, окончание работ по ЛЭП-110 киловольт и строительству подстанции ПС 110/6 киловольт намечено на конец 2024 года. Ведется строительство моста через реку Нарын. Также продолжается возведение рабочего городка. Все работы идут по плану, подготовительные этапы будут завершены к маю 2025 года», — отметил чиновник.

Старший специалист по энергетике Всемирного банка Максуджон Сафаров напомнил, что ВБ финансирует подготовку проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. Разработкой ТЭО занимается швейцарская компания AFRY.

Отметим, в январе 2023 года Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подписали дорожную карту по строительству Камбаратинской ГЭС-1. Ее суммарная мощность составит 1 тысячу 860 мегаватт.

Ранее также сообщалось, что Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан намерены создать АО в целях реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1, в котором долевое участие кыргызстанской стороны в проекте и уставном капитале будет составлять 34 процента и по 33 процента получат казахская и узбекская стороны.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/304169/
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