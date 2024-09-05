В Кыргызстане хотят снизить таможенные пошлины на товары дороже 200 евро

Министерство экономики рассматривает снижение таможенных пошлин с 15 до 5 процентов на товары, превышающие порог беспошлинного ввоза в 200 евро. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, этот шаг направлен на уменьшение финансовой нагрузки на граждан и облегчение условий для ввоза товаров в рамках ЕАЭС.

Согласно действующему решению Совета ЕАЭС от 20 декабря 2017 года № 107, беспошлинный ввоз через почтовые отправления и экспресс-грузы возможен при условии, что стоимость товаров не превышает 200 евро или вес не превышает 31 килограмм. Для товаров, ввозимых другим транспортом, порог составляет 500 евро или 25 килограммов. Для воздушного транспорта порог беспошлинного ввоза остается на уровне 10 тысяч евро и 50 килограммов.

До 1 апреля 2024-го действовали повышенные пороги: 1 тысяча евро для почтовых отправлений и товаров, перевозимых всеми видами транспорта, кроме воздушного. Изменения в правилах связаны с защитой внутреннего рынка ЕАЭС и поддержкой местных производителей.

Напомним, депутат парламента Дастан Бекешев предлагал убрать таможенную пошлину на дорогостоящие лекарства для личного пользования.