Садыр Жапаров подписал указ для привлечения инвестиций в зеленую экономику

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 29 августа 2024 года подписал указ, который поможет привлечь инвестиции в экологически чистые проекты в сфере энергетики. Об этом сообщили в Минэкономики.

По этому документу кабинет министров и Национальный банк должны разработать законы, которые позволят устанавливать тарифы и проводить расчеты за электроэнергию в национальной и иностранной валютах.

Ожидается, что это сделает проекты в области возобновляемых источников энергии и других секторах более привлекательными для инвесторов и поможет развивать энергетику страны.