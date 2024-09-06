В Кыргызстане ввели временный запрет на экспорт скота

В Кыргызстане ввели временный запрет на экспорт крупного и мелкого рогатого скота.

Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветеринарной службой временно приостанавливаются оформление и выдача разрешений на экспорт крупного и мелкого рогатого скота и лошадей в адрес третьих стран.

В ведомстве озвучили причину — проведение инвентаризации идентификации сельскохозяйственных животных в системе «СИОЖ».

«Данная мера направлена на обеспечение точного учета поголовья сельскохозяйственных животных в республике, а также на повышение контроля за соблюдением ветеринарных и санитарных норм. Это позволит улучшить качество услуг, предоставляемых нашим внутриреспубликанским и международным партнерам», — сказали там.

Предполагается, что инвентаризация продлится в течение 15-20 дней, после чего процесс оформления разрешений на экспорт будет возобновлен.

«Все заявки, поданные в данный период, будут обработаны в приоритетном порядке сразу же после завершения инвентаризационных мероприятий. О возобновлении оформления и выдачи разрешений будет объявлено дополнительно», — заключили в министерстве.