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Экономика

Пассажирский поезд Бишкек — Москва может начать курсировать в 2025 году

Возобновление международного пассажирского поезда по маршруту Бишкек — Москва планируется на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

В ведомстве напомнили, что после введения ковидных ограничений международный пассажирский поезд из Бишкека до Москвы не курсировал. После пандемии возобновились железнодорожные сообщения до Самары (Россия).

«После пандемии началась масштабная реконструкция Московского железнодорожного узла и пассажирские поезда до столицы РФ были временно приостановлены не только в Кыргызской Республике, но и других странах СНГ», — отметили в Минтрансе и добавили, что в новом графике движения поездов на 2025 год запланировано возобновление международного пассажирского сообщения Бишкек — Москва.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/304300/
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