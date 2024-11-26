Госздания под казино. Что принесет новый закон для игорного бизнеса Кыргызстана

В начале ноября в Кыргызстане Жогорку Кенеш принял законопроект об игорной деятельности в третьем чтении. Документ предлагает разрешить открытие казино в гостиницах, которые полностью или частично принадлежат государству.

Редакция 24.kg разобралась, где разрешат открывать казино и кто владеет уже действующими.

Что рассказали в Министерстве экономики

Заведующий отделом небанковского финансового рынка Азамат Саматов объяснил, что изменения в законе об игорной деятельности помогут развивать экономику и привлекать больше инвестиций. Поправки разрешают размещать игорные заведения в гостиницах с госдолей или на балансе государства. Раньше казино могли быть только в гостиницах с ресторанами и не рядом с госучреждениями. Эти ограничения убрали.

«Речь не только о готовых гостиницах, которые могут предоставлять свои помещения для игорного бизнеса. Даже здания, которые сейчас не являются гостиницами, но находятся в государственной собственности, могут переоборудовать под гостиничные объекты. Это позволит привлекать предпринимателей, занимающихся игорной деятельностью», — сказал Азамат Саматов.

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Он уточнил, что стоимость лицензии для открытия казино зависит от региона.

«Для городов республиканского значения, таких как Бишкек и Ош, лицензия стоит 84 миллиона сомов. Это разовая плата на десять лет. В других регионах стоимость лицензии ниже — 42 миллиона сомов, то есть в два раза меньше», — добавил завотделом.

Он рассказал о механизмах регулирования и контроля деятельности игорных заведений в стране.

«Игорный бизнес контролируется службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики. Именно она выдает лицензии и следит за соблюдением законодательства», — отметил Азамат Саматов.

Одним из ключевых положений закона является запрет на посещение казино гражданами Кыргызстана.

«Если выяснится, что гражданин попал в казино или казино допустило его на свою территорию, предусмотрен автоматический отзыв лицензии. Даже один такой случай может стать причиной для лишения заведения права на деятельность», — подчеркнул Азамат Саматов.

Для соблюдения правил при входе в казино каждого посетителя будут проверять через систему «Тундук». В онлайн-режиме будут определять, является ли человек гражданином КР. Если да, доступ ему автоматически закрывается.

На вопрос о том, как быть с людьми, имеющими двойное гражданство, завотделом небанковского финансового рынка ответил: этот пункт сейчас в стадии проработки. Вместе с вопросом о том, где будут расположены следующие казино в республике.

Сколько казино в стране, кто владеет?

В Кыргызстане работают три казино: ОсОО «Казино «Кристалл», ОсОО «Золотой Король» и ОсОО «ГРАНД КАЗИНО».

ОсОО «ГРАНД КАЗИНО». Дата регистрации — 24 апреля 2023 года, зарегистрировано в Бишкеке, в 12-м микрорайоне. За 11 месяцев перечислило в бюджет 95,2 миллиона сомов. Руководит заведением Нурбек Султанов. В учредителях — компания инвесторов из Индии ОсОО «Кыргыз Инвестмент энд Файненшиал Сервисез» и Азат Бурканов. Второй — сын экс-депутата Жогорку Кенеша Арзыбека Бурканова.

ОсОО «Золотой Король». Дата регистрации — 13 марта 2024 года, юридически заведение зарегистрировано в селе Лебединовка Аламединского района Чуйской области. За 11 месяцев перечислило в бюджет 47,7 миллиона сомов. Руководит компанией Исламбек Сарлыков, в учредителях — Лиу Хе. Второй является учредителем в другом ОсОО «ЛАЛ» (деятельность меняльных контор, пунктов обмена валюты), где руководителем числится Закирья Бакриев. У фирмы отсутствуют данные по перечислениям в республиканский бюджет.









ОсОО «Казино «Кристалл». Дата регистрации — 11 июня 2024 года, юридически компания зарегистрирована в Бишкеке. Руководит заведением Арсен Масалбеков, в учредителях — Уметалиев Суйунбек Камчыбекович, Айткулов Назим Майрамбекович и Асанов Чубак Дамирович. За 11 месяцев фирма перечислила в бюджет 236,2 миллиона сомов.

Чубак Асанов также числится учредителем в других компаниях:

ОсОО «ОК «Кристалл» (деятельность — организация онлайн—казино. Руководитель — Станислав Саблин, учредители — Чубак Асанов, Эльнур Курманалиев, Зоя Соколова и Антон Собин. Выплаты в бюджет за 11 месяцев отсутствуют);

ОсОО «ФРЗ-ХОЛДИНГ» (деятельность — предоставление услуг гостиницам. Руководитель и учредитель — Чубак Асанов. Выплаты в бюджет — 345,5 тысячи сомов за 11 месяцев).

Как у соседей?

Казахстан. В стране семь игорных заведений, преимущественно в Алматы. Работают в строго ограниченных условиях. Казино разрешено размещать только в специальных зонах или в гостиницах с ресторанами, но не в государственных зданиях. Недавно расширили список лиц, которым запрещено участвовать в азартных играх, включая госслужащих.

Таджикистан. Деятельность казино строго регулируется. В республике работают несколько игорных заведений в туристических зонах. Все они ориентированы на иностранных посетителей. Доступ для граждан РТ ограничен.

Туркменистан. В стране работают несколько казино. В основном они расположены в гостиницах. Игорные заведения ориентированы на туристов из соседних государств.

Узбекистан. О традиционных казино информации нет. Однако с 1 января 2025 года разрешат онлайн-азартные игры и ставки. Участвовать смогут лица старше 18 лет, а выигрыши освободят от налогов.