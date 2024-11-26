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Экономика

Поставки самокатов и скутеров из Китая в Кыргызстан увеличились в четыре раза

Более 215 тысяч электрических самокатов и мотоциклов ввезено в Кыргызстан из Китая в 2024 году. Такие данные указывает Главное таможенное управление КНР.

Согласно данным китайской таможни, с января по октябрь поставки выросли в четыре раза по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года.

Общая сумма поставки в КР самокатов и скутеров составила $57 миллионов.

Напомним, в середине ноября на бульваре Эркиндик появились сотни электрических скутеров китайского производства. Горожане жаловались на то, что они перекрывают тротурары и пешеходные зоны на перекрестках, создавая не только помехи движению, но и опасность.

Мэрия города отреагировала на жалобы оперативно. По ее данным, департамент по управлению муниципальным имуществом уведомил: МП «Муниципальные парковки, стоянки и рынки», рассмотрев жалобу о том, что самокаты загораживают аллеи, расторгли договор с ОсОО «Т1 ГО Зеленое Путешествие».

Договор пользования парковочными местами был заключен 4 ноября 2024 года сроком до 31 декабря 2024 года. В связи с многочисленными жалобами данный договор расторгнут в одностороннем порядке.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/312236/
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