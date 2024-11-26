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Экономика

Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов

Национальный банк Кыргызской Республики сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов. Об этом сообщил заместитель председателя НБ КР Азат Козубеков. Решение вступает в силу с 26 ноября 2024 года.

По его словам, инфляционный фон в стране остается стабильным благодаря проводимой денежно-кредитной политике. Годовая инфляция в ноябре составила 5,2 процента, снизившись с 7,3 процента в начале года. Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары продолжает замедляться.

Экономическая активность в Кыргызстане продолжает расти. За 10 месяцев 2024 года реальный ВВП увеличился на 9,6 процента, чему способствовали развитие сектора строительства, сферы услуг на фоне роста торговли и инвестиций. На увеличение доходов населения повлияло повышение реальных заработных плат и рост денежных переводов из-за рубежа. Также фиксируется рост инвестиций в основной капитал, преимущественно за счет внутренних источников.

Cправка 24.kg

Учетная ставка — это процент, под который Национальный банк выдает кредиты коммерческим банкам. Она влияет на процентную ставку кредитования комбанками предпринимателей и простых граждан.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/312241/
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