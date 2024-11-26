Кредитный портфель банков Кыргызстана достиг 314 миллиардов сомов

Объем кредитования в банковском секторе Кыргызской Республики продолжает расти. По итогам 10 месяцев 2024 года кредитный портфель коммерческих банков увеличился на 22 процента. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Азат Козубеков.

Наибольший прирост продемонстрировали кредиты в национальной валюте, увеличившись на 24,4 процента.

Рост объемов потребительского кредитования оказывает значительное влияние на внутренний спрос. Это стало возможным благодаря устойчивости ключевых показателей банковского сектора, а также достаточной ресурсной базе банков, позволяющей продолжать активное кредитование экономики.

Помимо этого, чистый приток денежных переводов в страну увеличился на 25,1 процента, что также поддерживает финансовую активность внутри страны.

Напомним, что Нацбанк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 9 процентов.