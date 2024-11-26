ОАО «Чакан ГЭС» объявило тендер на реконструкцию Лебединовской ГЭС

ОАО «Чакан ГЭС» объявило тендер на отбор генерального подрядчика для выполнения реконструкции Лебединовской ГЭС. Об этом сообщили в компании.

К участию приглашаются ведущие международные и отечественные компании, готовые предложить инновационные решения для модернизации объекта.

Проект финансируется за счет кредита и гранта, предоставленных Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Подача заявок осуществляется через электронный портал ЕБРР «ECEPP» до 13 января 2025 года. Идентификационный номер закупки: № 53600 «Реконструкция и модернизация Лебединовской ГЭС». Участники должны использовать центр сообщений на портале ECEPP для связи с бенефициаром (прямые звонки и сообщения вне электронного портала ECEPP не принимаются).

Проект предусматривает полную реконструкцию энергетического оборудования и обновление строительных сооружений. Техническое сопровождение и контроль за качеством работ будет осуществляться привлеченной консультационной компанией.

Лебединовская ГЭС входит в каскад из восьми малых гидроэлектростанций, расположенных на Западном Большом Чуйском канале. Все станции построены по деривационной схеме. ГЭС каскада строились в 1929 — 1958 годах, оборудование устарело, нуждается в реконструкции и замене.