Как изменились доходы «Кумтора» после передачи государству: комментарий эксперта

Доходы крупнейшего золоторудного предприятия Кыргызстана «Кумтор» после перехода под управление государства составили $1 миллиард 174 миллиона чистой прибыли. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков в интервью телеканалу «ЭЛТР».

Эксперт напомнил, что иностранная компания за более чем 20 лет эксплуатации добыла 400 тонн золота, общая выручка от которого составила $14 миллиардов. Кыргызстану оставалось только 30–35 процентов этих средств, которые направлялись на эксплуатационные расходы, заработные платы, социальные выплаты и оплату электроэнергии.

«После того как «Кумтор» перешел государству, до 1 октября 2024 года было извлечено около 40 тонн золота. Государство получило $1 миллиард 174 миллиона чистой прибыли. Здесь главное — независимо от объемов добычи вся полученная прибыль остается в Кыргызстане и идет на развитие страны», — отметил Камчыбеков.

Напомним, что в августе 2022 года Кыргызстан завершил процесс передачи золоторудного месторождения «Кумтор» в собственность государства.