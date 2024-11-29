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Экономика

Как изменились доходы «Кумтора» после передачи государству: комментарий эксперта

Фото Дуйшенбек Камчыбеков, председатель Ассоциации горнопромышленников и геологов КР

Доходы крупнейшего золоторудного предприятия Кыргызстана «Кумтор» после перехода под управление государства составили $1 миллиард 174 миллиона чистой прибыли. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков в интервью телеканалу «ЭЛТР».

Эксперт напомнил, что иностранная компания за более чем 20 лет эксплуатации добыла 400 тонн золота, общая выручка от которого составила $14 миллиардов. Кыргызстану оставалось только 30–35 процентов этих средств, которые направлялись на эксплуатационные расходы, заработные платы, социальные выплаты и оплату электроэнергии.

«После того как «Кумтор» перешел государству, до 1 октября 2024 года было извлечено около 40 тонн золота. Государство получило $1 миллиард 174 миллиона чистой прибыли. Здесь главное — независимо от объемов добычи вся полученная прибыль остается в Кыргызстане и идет на развитие страны», — отметил Камчыбеков.

Напомним, что в августе 2022 года Кыргызстан завершил процесс передачи золоторудного месторождения «Кумтор» в собственность государства.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/312662/
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