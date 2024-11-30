В Кыргызстане предложили освободить зеленые компании от налога на прибыль

Малый и средний бизнес (МСП) в Кыргызстане нуждается в усилении государственной поддержки для перехода на зеленые технологии. Об этом сообщили в «Юнисон Групп».
В Бишкеке обсудили тему барьеров для внедрения зеленых технологий среди малого и среднего бизнеса. По словам экспертов, чтобы предприниматели активнее внедряли энергоэффективные и экологически чистые технологии, необходимо устранить существующие барьеры и улучшить стимулы. В числе предложений:
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Освобождение зеленых компаний от налога на прибыль (10 процентов);
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Введение налоговых кредитов для тех, кто инвестирует в экологичное оборудование;
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Субсидии на разработку и внедрение новых технологий;
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Расширение доступа к льготным кредитам;
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Увеличение финансирования зеленых инфраструктурных проектов;
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Проведение образовательных и информационных кампаний для предпринимателей.
Эксперты подчеркнули, что текущие меры поддержки часто недостаточно эффективны из-за пробелов в законодательстве и недостатка информированности среди предпринимателей. Решение этих проблем позволит бизнесу внести значительный вклад в развитие экологически устойчивой экономики.
Справка 24.kg
«Юнисон Групп» — это объединение организаций, действующее с 2002 года в сфере экологии и энергетики. Деятельность группы охватывает разработку законодательства, аналитические исследования и практическую реализацию проектов на национальном и региональном уровнях.
Основные направления работы включают содействие развитию зеленой экономики, охрану окружающей среды и укрепление взаимодействия между государственными структурами, бизнесом и обществом. «Юнисон Групп» также сотрудничает с государственными и неправительственными организациями, работающими в области экологии и устойчивого развития.