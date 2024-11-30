16:33
USD 86.80
EUR 91.76
RUB 0.80
Экономика

В Кыргызстане предложили освободить зеленые компании от налога на прибыль

Малый и средний бизнес (МСП) в Кыргызстане нуждается в усилении государственной поддержки для перехода на зеленые технологии. Об этом сообщили в «Юнисон Групп».

В Бишкеке обсудили тему барьеров для внедрения зеленых технологий среди малого и среднего бизнеса. По словам экспертов, чтобы предприниматели активнее внедряли энергоэффективные и экологически чистые технологии, необходимо устранить существующие барьеры и улучшить стимулы. В числе предложений:

  • Освобождение зеленых компаний от налога на прибыль (10 процентов);

  • Введение налоговых кредитов для тех, кто инвестирует в экологичное оборудование;

  • Субсидии на разработку и внедрение новых технологий;

  • Расширение доступа к льготным кредитам;

  • Увеличение финансирования зеленых инфраструктурных проектов;

  • Проведение образовательных и информационных кампаний для предпринимателей.

Эксперты подчеркнули, что текущие меры поддержки часто недостаточно эффективны из-за пробелов в законодательстве и недостатка информированности среди предпринимателей. Решение этих проблем позволит бизнесу внести значительный вклад в развитие экологически устойчивой экономики.

Справка 24.kg

«Юнисон Групп» — это объединение организаций, действующее с 2002 года в сфере экологии и энергетики. Деятельность группы охватывает разработку законодательства, аналитические исследования и практическую реализацию проектов на национальном и региональном уровнях.

Основные направления работы включают содействие развитию зеленой экономики, охрану окружающей среды и укрепление взаимодействия между государственными структурами, бизнесом и обществом. «Юнисон Групп» также сотрудничает с государственными и неправительственными организациями, работающими в области экологии и устойчивого развития.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/312665/
просмотров: 1312
Версия для печати
Материалы по теме
Эксперт рассказала, как новое постановление кабмина противоречит закону о ВИЭ
Зеленая энергетика. С какими трудностями сталкиваются инвесторы в Кыргызстане
В МДС знают, как стимулировать бизнес снизить выброс вредных веществ в атмосферу
В Кыргызстане каждый год будут запускать минимум две-три ГЭС — Минэкономики
Строительный сектор производит 40 процентов всех выбросов в зеленой экономике
Эдиль Байсалов обеспокоен низкими темпами внедрения электромобилей в Кыргызстане
Центрально-Азиатский регион больше всего уязвим к изменению климата
На реке Жазы установят датчики для предотвращения наводнений
Подготовительные работы по «Камбар-Ате-1» завершат в I квартале 2025 года
ЕАБР обещает продолжить поддержку проектов зеленой экономики в Центральной Азии
Популярные новости
Проблемы для мигрантов и&nbsp;бизнеса. Влияние на&nbsp;Кыргызстан санкций против России Проблемы для мигрантов и бизнеса. Влияние на Кыргызстан санкций против России
Как изменились доходы &laquo;Кумтора&raquo; после передачи государству: комментарий эксперта Как изменились доходы «Кумтора» после передачи государству: комментарий эксперта
Курс рубля впервые ниже отметки в&nbsp;78&nbsp;тыйынов. Резко подешевел и&nbsp;тенге Курс рубля впервые ниже отметки в 78 тыйынов. Резко подешевел и тенге
Курс рубля впервые снизился ниже отметки в&nbsp;84&nbsp;тыйына. Доллар и&nbsp;евро подорожали Курс рубля впервые снизился ниже отметки в 84 тыйына. Доллар и евро подорожали
Бизнес
Суперэкспресс-кредиты от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; теперь под 15,5 процента Суперэкспресс-кредиты от «Бакай Банка» теперь под 15,5 процента
&laquo;Черная пятница&raquo; с&nbsp;MEGA: максимум выгоды для своих абонентов! «Черная пятница» с MEGA: максимум выгоды для своих абонентов!
Гарантии Государственного банка развития&nbsp;КР Гарантии Государственного банка развития КР
Крупнейшая распродажа года: как &laquo;Черная пятница&raquo; помогает предпринимателям Крупнейшая распродажа года: как «Черная пятница» помогает предпринимателям
30 ноября, суббота
16:03
YouTube попросил российских пользователей удалить видео про VPN YouTube попросил российских пользователей удалить видео...
15:35
«Кыргызалтын» планирует перенимать инновации и опыт ювелиров Узбекистана
14:42
Компания «Яндекс. Такси» ответила на обвинения ГКНБ в уклонении от налогов
14:30
Кыргызский театр оперы и балета приглашает на премьеру балета «Куйручук»
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 30 ноября. Как изменились цены за неделю