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Экономика

МЧС Кыргызстана исполнило бюджет на 6,2 миллиарда сомов в 2024 году

В 2024 году бюджет Министерства чрезвычайных ситуаций составил 8,7 миллиарда сомов. Об этом сообщили в Минфине.

Из этой суммы:

  • Бюджетные средства — 5,01 миллиарда сомов;

  • Средства специального счета — 2,3 миллиарда сомов;

  • Государственные инвестиции — 769,8 миллиона сомов;

  • Капитальные вложения — 592,7 миллиона сомов.

Увеличение бюджета связано с передачей лесхоза и республиканского специализированного завода в ведение МЧС и решений кабмина.

По состоянию на конец октября 2024 года исполнение бюджета МЧС составило:

Расходы Фонда государственных материальных резервов на 2024 год составляют 4,2 миллиарда сомов, при этом бюджет фонда по запросу в 2024 году равен 2,5 миллиарда сомов. Увеличение расходов со специального счета на 421,2 миллиона сомов связано с остатком на начало года.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/312673/
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