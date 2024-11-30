МЧС Кыргызстана исполнило бюджет на 6,2 миллиарда сомов в 2024 году

В 2024 году бюджет Министерства чрезвычайных ситуаций составил 8,7 миллиарда сомов. Об этом сообщили в Минфине.

Из этой суммы:

Бюджетные средства — 5,01 миллиарда сомов;

Средства специального счета — 2,3 миллиарда сомов;

Государственные инвестиции — 769,8 миллиона сомов;

Капитальные вложения — 592,7 миллиона сомов.

Увеличение бюджета связано с передачей лесхоза и республиканского специализированного завода в ведение МЧС и решений кабмина.

По состоянию на конец октября 2024 года исполнение бюджета МЧС составило:

Расходы Фонда государственных материальных резервов на 2024 год составляют 4,2 миллиарда сомов, при этом бюджет фонда по запросу в 2024 году равен 2,5 миллиарда сомов. Увеличение расходов со специального счета на 421,2 миллиона сомов связано с остатком на начало года.