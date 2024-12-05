Рост ВВП Кыргызстана на конец 2024 года на уровне 9,4 процента прогнозирует ЕАБР

Рост ВВП Кыргызстана на конец 2024-го на уровне 9,4 процента прогнозирует Евразийский банк развития. Об этом сегодня сообщил замглавы банка и его главный экономист Евгений Винокуров на презентации макроэкономического прогноза на 2025-2027 годы.

Отметим, в июньском макроэкономическом прогнозе банка прогноз предполагал рост экономики на 5,5 процента.

Прогноз по росту ВВП в 2025-2026 годах также повышен — до 8,7 и 6,4 процента соответственно. В июне ЕАБР ожидал, что экономика в эти годы вырастет на 5,3 и 4,1 процента.

Банк подчеркивает, что высокая инвестиционная активность продолжит быть ключевым драйвером экономики КР. В 2025-м ожидается приток прямых иностранных инвестиций в горнодобывающую отрасль. Дополнительный импульс инвестиционная активность получит в рамках реализации государственных проектов в водоснабжении, энергетической отрасли и дорожной инфраструктуре. Эти проекты финансируются международными организациями. Дополнительную поддержку экономика получит в результате наращивания производства в отраслях обрабатывающей промышленности, в том числе в выпуске металлов, нефтепродуктов, текстильных изделий, строительных материалов.

Прогноз инфляции на этот год пересмотрен в сторону повышения. По итогам 2024-го инфляция в республике ожидается на уровне 5,6 процента (июньский прогноз — 4,3 процента). Оценка инфляции на 2025-2026 годы, наоборот, снижена до 5 и 5,5 процента соответственно (прежний прогноз — 6,6 и 6,5 процента).

ЕАБР отмечает, что ожидаемое повышение мировых цен на продовольствие, а также планируемое увеличение тарифов на электроэнергию будут создавать давление на внутренние цены в Кыргызстане. С другой стороны, ослабление внутреннего потребительского спроса и повышение учетной ставки будут сдерживать динамику роста потребительских цен.