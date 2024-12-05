Бизнес положительно воспринимает экономическую политику кабмина Кыргызстана

В октябре 2024 года проведено исследование индекса деловой активности путем опроса. И результаты показали высокий результат PMI — 61,5 пункта, который отражает положительное восприятие бизнесом экономической политики кабмина. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель правления ОАО «Гарантийный фонд» Малик-Айдар Абакиров.

По его словам, в опросе приняли участие представители 1 тысячи 78 предприятий и компаний.

Индекс PMI — специальный числовой показатель, применяемый в экономике и служащий для отражения состояния определенной отрасли, состояния экономики, оценки конъюнктуры. Показатель выше 50 процентов говорит об оживлении деловой активности в стране, ниже 50 процентов — об ухудшении экономической ситуации.