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Экономика

Бизнес положительно воспринимает экономическую политику кабмина Кыргызстана

В октябре 2024 года проведено исследование индекса деловой активности путем опроса. И результаты показали высокий результат PMI — 61,5 пункта, который отражает положительное восприятие бизнесом экономической политики кабмина. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель правления ОАО «Гарантийный фонд» Малик-Айдар Абакиров.

По его словам, в опросе приняли участие представители 1 тысячи 78 предприятий и компаний.

Индекс PMI — специальный числовой показатель, применяемый в экономике и служащий для отражения состояния определенной отрасли, состояния экономики, оценки конъюнктуры. Показатель выше 50 процентов говорит об оживлении деловой активности в стране, ниже 50 процентов — об ухудшении экономической ситуации.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/313261/
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