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Экономика

Инвестиции в основной капитал в энергетическом секторе Кыргызстана растут — ЕЭК

Инвестиции в основной капитал в энергетическом секторе Кыргызстана растут. Такие выводы содержатся в обзоре Евразийской экономической комиссии.

Уточняется, что за последние пять лет объем инвестиций в основной капитал в энергоотрасль стран Евразийского союза в целом вырос до $24,5 миллиарда. Рост обеспечен благодаря России, где инвестиции увеличились на $4,4 миллиарда в период с 2019 по 2023 год.

Вложения в основной капитал также выросли в Казахстане и Кыргызстане — на $380 миллионов и $98 миллионов соответственно. В Кыргызстане зафиксирован двукратный рост.

В Армении и Беларуси наблюдалось снижение этого показателя.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/313536/
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