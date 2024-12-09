Фото пресс-службы кабмина. Темп роста ВВП Кыргызстана за 11 месяцев 2024 года составил 9 процентов

Экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивый рост. Об этом заявил председатель кабмина Акылбек Жапаров, представляя итоги социально-экономического развития страны за январь — ноябрь этого года.

«За 11 месяцев 2024-го мы не только сохранили, но и ускорили темпы развития, укрепив макроэкономическую стабильность и заложив прочный фундамент для будущего роста», — отметил он на аппаратном совещании в администрации президента.

Согласно предварительным данным Нацстаткома, объем ВВП за январь — ноябрь текущего года составил 1 триллион 225,9 миллиарда сомов, а реальный темп роста достиг 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,4 процента. Без учета предприятий, разрабатывающих месторождение Кумтор, объем ВВП составил 1 триллион 159,81 миллиарда сомов, а темп роста — 10,3 процента.

Основными драйверами роста стали значительное увеличение промышленного производства и развитие агропромышленного сектора. Существенный вклад внесли также рост экспорта и увеличение объемов инвестиций.

Добавим, что среднемесячная заработная плата составила 36 тысяч сомов с темпом роста в 12 процентов.