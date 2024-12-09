На проект по водоснабжению Швейцария готова выделить Кыргызстану $20 миллионов

Швейцария готова предоставить $20 миллионов в виде гранта на проект по доступу к питьевой воде в Кыргызстане. Об этом на встрече с министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакытом Торобаевым заявил посол Швейцарии в КР Оливье Бангертер.

По данным пресс-службы министерства, дипломат отметил высокий уровень прошедшего недавно на Иссык-Куле Национального водного форума и выразил надежду на плодотворное сотрудничество между Кыргызстаном и Швейцарией в сфере сельского хозяйства и водных ресурсов.