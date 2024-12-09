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Экономика

Кыргызстан планирует разместить евробонды на китайских финансовых площадках

Министерство финансов КР провело серию презентационных мероприятий (роуд-шоу) в Гонконге, Пекине и Шанхае для подготовки к выпуску евробондов на китайском рынке капитала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По их данным в роуд-шоу участвовали около 50 ведущих инвестиционных фондов, а более 100 инвесторов присоединились онлайн.

Мероприятия были организованы при сотрудничестве с ведущими международными координаторами и компаниями-букраннерами, такими как TF International Securities Group Limited и China CITIC Bank International Limited.

Заместитель министра финансов Умутжан Аманбаев представил финансовые реформы Кыргызстана, направленные на улучшение макроэкономических показателей, снижение госдолга и укрепление бюджета. Аманбаев подчеркнул растущую инвестиционную привлекательность страны и перспективы устойчивого развития.

Замминистра финансов Китая Чан Хо Лим отметил важность сотрудничества с Кыргызстаном в рамках инициативы «Один пояс — один путь» и выразил готовность к дальнейшему развитию экономических связей. «Кыргызская Республика является ключевым торговым партнером Гонконга в Центральной Азии», – отметил он.

Как отмечается в релизе, эти мероприятия направлены на укрепление позиций Кыргызстана на международных финансовых рынках и привлечение долгосрочных иностранных инвестиций.

Евробонды (Eurobonds) — это международные облигации, выпускаемые государствами или компаниями для привлечения заемных средств на мировых финансовых рынках.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/313640/
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