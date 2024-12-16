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Экономика

Важное, что надо знать инвестору, запускающему проект в Кыргызстане

Если инвестор хочет реализовать проект в Кыргызстане, ему следует обратиться в государственный орган или орган местного самоуправления (ОМСУ) с инициативой. О детальных шагах рассказал начальник управления привлечения инвестиций и регионального развития Национального агентства по инвестициям Сухраб Разаков.

Государственный орган или ОМСУ передает НАИ данные о проекте, включая:

    • название проекта;

    • наименование компании;

    • сумму инвестиций;

    • местоположение;

    • контактные сведения о компании.

Для предотвращения экономических рисков, таких как создание конкурирующих или избыточных предприятий в одной местности, НАИ совместно с ОМСУ и государственными органами проводит анализ. Проверяется, есть ли в выбранной области или районе аналогичные действующие предприятия.

Если дублирования нет, НАИ включает проект в список сопровождаемых инициатив и приступает к его поддержке и защите.

НАИ обеспечивает полное сопровождение, поддержку и защиту инвестиционного проекта на всех этапах его реализации.

Как проходит сопровождение проектов?

Национальное агентство по инвестициям предоставляет инвесторам комплексную поддержку на всех этапах реализации проекта, начиная от консультаций до защиты прав инвестора после завершения проекта.

Если у инвестора уже есть проект:

  • НАИ содействует в его реализации, обеспечивая консультации и поддержку через механизм «Единого окна».

Если инвестор ищет проект:

  • НАИ помогает подобрать подходящий проект из реестра инвестиционных проектов;

  • проводит поиск земельного участка через базу данных земельных участков.

Информационно-консультационная поддержка:

  • консультации по созданию компании;

  • помощь в получении лицензий и разрешений;

  • содействие в оформлении документов для строительства.

Инвестиционное соглашение возможно при сумме инвестиций от $10 миллионов. Оно предусматривает:

  • льготы и преференции, включая освобождение от налога на прибыль, НДС и налога с продаж;

  • освобождение от ввозной таможенной пошлины на технологическое оборудование, комплектующие и сырье;

  • режим стабилизации — 10 лет, что позволяет инвестору выбрать наиболее выгодные налоговые условия.

Для заключения соглашения инвестор должен подтвердить:

  • международную деловую репутацию;

  • упешный опыт реализации проектов в аналогичной сфере.

Поддержка после реализации проекта:

  • НАИ обеспечивает защиту прав инвестора на всех этапах;

  • инвесторам предоставляется возможность оформить инвестиционные визы.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/314284/
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