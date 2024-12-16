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Экономика

В Кыргызстане значительно увеличилось производство автомобилей — Нацстатком

В Кыргызстане значительно увеличилось производство автомобилей. С начала 2024 года общий объем продукции составил 2,17 миллиарда сомов. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета.

Отмечается, что это на 39 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, когда объем продукции достигал 1,56 миллиарда сомов.

По данным ведомства, на рост сектора в основном повлияло производство автотранспортных средств. Их объем составил 2,06 миллиарда сомов. Это на 41,8 процента больше по сравнению с прошлым годом.

Производство сельхозтехники, мотоциклов, велосипедов и другого спецтранспорта также продемонстрировало рост. В текущем году объем продукции составил 111,7 миллиона сомов, это на 4 процента больше, чем в 2023-м.

Напомним, 18 июля в Московском районе Чуйской области состоялся официальный запуск автосборочного завода ОсОО «Тулпар Моторс».
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/314337/
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