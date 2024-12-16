О значительном притоке прямых инвестиций в Кыргызстан заявил Жалын Жээналиев

Приток прямых инвестиций, поступающих в Кыргызстан, значительно вырос. Об этом сообщил заместитель директора Национального агентства по инвестициям Жалын Жээналиев.

По его словам, инвестиции всегда были и остаются ключевым фактором для развития национальной экономики.

«Мы понимаем, что создание благоприятного инвестиционного климата требует от нас последовательных и комплексных мер. КР демонстрирует устойчивый рост во всех секторах экономики. Наблюдается значительный рост прямых иностранных инвестиций, что свидетельствует о повышении привлекательности страны для инвесторов», — сказал Жалын Жээналиев.

Он добавил, что за 10 месяцев 2024 года ВВП составил $12,6 миллиарда, а темп роста — 9,6 процента. Власти республики ведут активную работу над улучшением делового климата и созданием благоприятных условий для инвестиций.

Жалын Жээналиев отметил, что надо не только увеличить объемы инвестиций, но и обеспечить их устойчивость.