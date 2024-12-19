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Экономика

Российские импортеры разочарованы Торговой компанией Кыргызстана

Российские импортеры разочарованы Торговой компанией, созданной при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

В публикации отмечается, что правительство КР в конце августа запретило перевод платежей от иностранных компаний за пределы республики без реальной поставки товара в страну. Это решение лишило возможности российские компании оплачивать товары и услуги в Китае и Европе. А Нацбанк Кыргызстана, пишет издание, требовал прибытия всех приобретенных товаров в республику в течение 60 дней.

Сообщается, что местные коммерческие банки обязали своих клиентов при платежах за границу подписывать гарантийные обязательства, что сделало оплату через Кыргызстан слишком дорогой и долгой.

«Исключение было сделано для уполномоченной госкомпании, определенной правительством республики — предполагалось, что через нее можно будет переправлять платежи за границу без каких-либо обязательств. В сентябре Министерство экономики и торговли учредило государственную Торговую компанию Кыргызской Республики. Ее работа разочаровала российских импортеров. Оказалось, что через нее нельзя оплачивать санкционные товары, к тому же стоимость ее услуг слишком высока», — говорится в статье.

Один из собеседников The Moscow Times назвал Торговую компанию КР «не очень полезным и весьма дорогим» агентом. Российские импортеры должны были заплатить комиссию 4 процента и 6 процентов по двум закупкам пластмассовых хозтоваров, добавились и потери из-за конвертации рубля.

Такие расценки не интересны российскому бизнесу, резюмирует издание.

ОАО «Торговая компания» создано 23 августа 2024 года. Оно должно упорядочить торговую деятельность и будет служить инструментом контроля финансовых операций по видам торговых сделок.

В уставе указано, что главные задачи компании включают ведение международной торговли, организацию и контроль финансовых операций, таких как переводы валюты и расчеты с зарубежными партнерами, управление валютными рисками и обеспечение финансовой стабильности.

Согласно данным Министерства юстиции КР, руководителем ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики» является Назарбек Жанышбек уулу, учредителем — Министерство экономики и коммерции.

 
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/314669/
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