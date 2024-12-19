Евро и тенге дорожают, российский рубль подешевел. Курсы валюты на 19 декабря

Фото из интернета. Доллар стабилизировался после небольшого скачка на отметке в 87 сомов

Официальные курсы евро и тенге выросли по отношению к сому, российского рубля и юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,87 сома, продают — по 87,35 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,0 сома (без изменений).

Евро немного подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 89,99 сома, продают — по 90,94 сома. Официальный курс — 91,2891 сома (рост — 0,03 процента).

Российский рубль начал дешеветь. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,834 сома, продают — по 0,867 сома. Курс Национального банка — 0,8397 сома (снижение — 0,51 процента).

Курс казахского тенге вырос. Сегодня его покупают по 0,115 сома, продают — по 0,1832 сома. Официальный курс — 0,1664 сома (рост — 0,36 процента).

Китайский юань немного подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают — по 12,4 сома. Официальный курс — 11,9409 сома (снижение — 0,01 процента).