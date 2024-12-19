Сбор за аренду торговых мест на рынках Кыргызстана превысил 1,6 миллиарда сомов. Такие данные содержатся в обзоре Национального статистического комитета по итогам девяти месяцев 2024 года.

Фото из архива. В Кыргызстане функционирует 341 рынок

По данным ведомства, в республике функционирует 341 рынок, где общее количество торговых мест составляет 82,3 тысячи.

Средняя стоимость аренды торгового места зафиксирована на уровне 140 сомов в день. Это на 21 сом больше, чем в 2023 году.

Общий объем сборов за аренду торговых мест за указанный период составил 1 миллиард 680 миллионов сомов. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (555,8 миллиона сомов).

Несмотря на то что общее количество рынков по стране сократилось (в 2023-м их насчитывалось 346), число торговых мест выросло с 77,4 тысячи до 82,3 тысячи.

Самое большое количество рынков находится в Ошской области — 83. В Бишкеке — 67.