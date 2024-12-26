Экономика Кыргызстана продолжит высокие темпы роста в 2025-м. Такой прогноз дает Евразийский банк развития.

Согласно выводам экспертов ЕАБР, республика и в следующем году сохранит лидерство среди стран — участниц Евразийского союза. В макроэкономическом прогнозе банка отмечается, что прирост ВВП составит 8,7 процента.

Ключевыми драйверами роста станут реализация государственных программ поддержки инвестиций, увеличение объемов выпуска в обрабатывающей промышленности и строительном секторе.

Инфляция ожидается на уровне 5 процентов, это соответствует целевому диапазону. На нее повлияют повышение мировых цен на товарно-сырьевых рынках, увеличение учетной ставки и снижение потребительского спроса.

Среднегодовой курс доллара составит 87,4 сома. Основными факторами станут рост экспорта, обусловленный увеличением мировых цен на золото, и замедление темпов роста импорта.