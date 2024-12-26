Контроль за банковскими счетами мигрантов усилят ЦБ России и Росфинмониторинг

Ужесточение контроля за банковскими счетами мигрантов в России направлено на борьбу с дропперскими картами. Об этом глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля рассказал «РБК».

По его словам, такие карты часто используют для сомнительных операций в интернете, и четверть из них оформлена на иностранцев.

Банкир отметил, что нередко для получения таких карт используют чужие или поддельные документы мигрантов. «Например, паспорт мигранта можно купить на черном рынке всего за 10 тысяч рублей», — добавил он.

В Росфинмониторинге предложили решение проблемы — создание единого документа, который удостоверял бы личность иностранца в России. Еще одной альтернативой считают предоставление банкам доступа к данным миграционного учета.