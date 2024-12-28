Нацбанк провел третью валютную интервенцию за декабрь

27 декабря Национальный банк Кыргызстана провел очередную валютную интервенцию, продав на рынке $53,1 миллиона. Это третья интервенция в декабре, в ходе которых реализовано $192,8 миллиона. Такие данные опубликованы на сайте финансового регулятора.

С начала 2024 года Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке. Из них 13 были направлены на покупку валюты, что позволило изъять с рынка $369,35 миллиона. Еще 13 операций касались продажи, суммарный объем которых составил $675,65 миллиона.

Для сравнения за весь 2023 год Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.