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Экономика

Фармзавод «Айдан Фарма» начал производство лекарственных препаратов

На фармацевтическом заводе «Айдан Фарма» запустили локальное производство препаратов: парацетамола, ибупрофена, ацетилсалициловой кислоты и ацикловира. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

На запуске производства присутствовал министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев.

«Продукция завода соответствует стандартам качества и обладает низкой себестоимостью на рынке», — отметил министр.

Завод сможет производить до 10 тысяч упаковок препаратов в сутки. Минздрав сообщил, что лекарства от ГП «Кыргызфармация» будут поступать в организации здравоохранения и будут доступны в аптеках сети «Эл Аман» по цене ниже, чем у других местных производителей.

Ссылка: https://24.kg./ekonomika/316425/
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