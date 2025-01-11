Налог на топливо. 1 сом за литр ГСМ больше всего повлияет на рынок такси

Глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев высказал свое мнение 24.kg о введении налога на топливо в размере 1 сома за литр. По его словам, это изменение прежде всего направлено на развитие транспортной инфраструктуры, а не на пополнение бюджета.

«Бюджет немного потеряет, ведь налог идет по литрам. Это делается не для его пополнения, а для обеспечения прозрачности. Новый налог четко направлен на восстановление дорог и развитие инфраструктуры», — отметил Сергей Пономарев.

Он подчеркнул, что этот налог справедлив, поскольку больше будут платить те, кто интенсивнее пользуется дорогами.

«Кто больше ездит, тот больше изнашивает дороги и платит больше. Однако изменение в 1 сом не приведет к серьезным проблемам. Мы уже наблюдали сезонные изменения стоимости топлива на 1-5 сомов, но это не вызывало значительного роста цен», — сказал глава ассоциации.

По его мнению, основное влияние налог окажет на сферу такси, где сложилась непростая ситуация.

«На рынке такси нет здоровой конкуренции. Сегодня есть монополист, который никого не боится. Любое изменение, даже незначительное, станет возможным поводом для повышения стоимости услуг. Например, вместо реальных затрат в 2-10 сомов цены поднимут значительно выше», — заявил Сергей Пономарев.

Он напомнил о рисках, связанных с доминирующим положением крупных операторов.

«Когда я был президентом Ассоциации операторов и перевозчиков такси, мы предупреждали об опасности монополизации рынка. Некоторые компании сначала демпингуют, вытесняют конкурентов, а потом поднимают цены для водителей и пассажиров, используя уже собранные клиентские базы. Это мы видели на примере соседних стран», — заметил Сергей Пономарев.

Он считает, что новый налоговый механизм создаст больше прозрачности в работе операторов ГСМ.

«Сейчас операторы ГСМ будут отчислять деньги безналично в бюджет. Это проще контролировать, чем старый налог на транспорт, который сложно отслеживать. Фонд, создаваемый для дорожно-транспортной инфраструктуры, станет важным инструментом улучшения качества дорог», — заключил глава Ассоциации рынков.