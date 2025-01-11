11:07
USD 87.00
EUR 89.63
RUB 0.85
Экономика

Налог на топливо. 1 сом за литр ГСМ больше всего повлияет на рынок такси

Глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев высказал свое мнение 24.kg о введении налога на топливо в размере 1 сома за литр. По его словам, это изменение прежде всего направлено на развитие транспортной инфраструктуры, а не на пополнение бюджета.

«Бюджет немного потеряет, ведь налог идет по литрам. Это делается не для его пополнения, а для обеспечения прозрачности. Новый налог четко направлен на восстановление дорог и развитие инфраструктуры», — отметил Сергей Пономарев.

Он подчеркнул, что этот налог справедлив, поскольку больше будут платить те, кто интенсивнее пользуется дорогами.

«Кто больше ездит, тот больше изнашивает дороги и платит больше. Однако изменение в 1 сом не приведет к серьезным проблемам. Мы уже наблюдали сезонные изменения стоимости топлива на 1-5 сомов, но это не вызывало значительного роста цен», — сказал глава ассоциации.

По его мнению, основное влияние налог окажет на сферу такси, где сложилась непростая ситуация.

«На рынке такси нет здоровой конкуренции. Сегодня есть монополист, который никого не боится. Любое изменение, даже незначительное, станет возможным поводом для повышения стоимости услуг. Например, вместо реальных затрат в 2-10 сомов цены поднимут значительно выше», — заявил Сергей Пономарев.

Он напомнил о рисках, связанных с доминирующим положением крупных операторов.

«Когда я был президентом Ассоциации операторов и перевозчиков такси, мы предупреждали об опасности монополизации рынка. Некоторые компании сначала демпингуют, вытесняют конкурентов, а потом поднимают цены для водителей и пассажиров, используя уже собранные клиентские базы. Это мы видели на примере соседних стран», — заметил Сергей Пономарев.

Он считает, что новый налоговый механизм создаст больше прозрачности в работе операторов ГСМ.

«Сейчас операторы ГСМ будут отчислять деньги безналично в бюджет. Это проще контролировать, чем старый налог на транспорт, который сложно отслеживать. Фонд, создаваемый для дорожно-транспортной инфраструктуры, станет важным инструментом улучшения качества дорог», — заключил глава Ассоциации рынков.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/316476/
просмотров: 423
Версия для печати
Материалы по теме
Как снижение нагрузки по налогам облегчит жизнь фермеров и переработчиков
Налог на топливо. Сколько получит Дорожный фонд, собирая по 1 сому с литра ГСМ
Президент подписал указ о снижении налоговой нагрузки
Вниманию владельцев авто! В Кыргызстане отменили налоги на транспорт
В Бишкеке два месяца не могут отремонтировать одну из центральных улиц
На границе Узбекистана и Казахстана нашли туннель для контрабанды ГСМ
Налоговые льготы на прибыль для частных школ продлили до 2030 года
Коммуналка, лекарства и топливо. Что подорожало в 2024 году?
В ЖК разгорелся скандал. Чиновников обвинили в коррупции
Президент поручил пересмотреть применение ЭТТН и смягчить налоговую политику
Популярные новости
Налог на&nbsp;топливо. Сколько получит Дорожный фонд, собирая по&nbsp;1&nbsp;сому с&nbsp;литра ГСМ Налог на топливо. Сколько получит Дорожный фонд, собирая по 1 сому с литра ГСМ
Российский рубль и&nbsp;доллар подорожали. Курсы валюты на&nbsp;9&nbsp;января Российский рубль и доллар подорожали. Курсы валюты на 9 января
Российский рубль резко подешевел, остальные валюты стабильны. Курсы на&nbsp;8&nbsp;января Российский рубль резко подешевел, остальные валюты стабильны. Курсы на 8 января
Российский рубль заметно подорожал, доллар стабилен. Курсы валюты на&nbsp;10&nbsp;января Российский рубль заметно подорожал, доллар стабилен. Курсы валюты на 10 января
Бизнес
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
11 января, суббота
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 января
10:39
Кыргызстанец Гулжигит Алыкулов продолжит карьеру в московском «Торпедо»
10:27
Налог на топливо. 1 сом за литр ГСМ больше всего повлияет на рынок такси
10:07
Госстрой, боровшийся с банями на пирсах Иссык-Куля, теперь решил их разрешить
10:00
Афганистан vs Пакистан. Центральной Азии эта война не нужна