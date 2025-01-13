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Экономика

Эпоха удаленной работы подходит к концу: бизнес возвращает сотрудников в офисы

Американский банк JPMorgan Chase объявил о завершении эпохи удаленной и гибридной работы, введенной в период пандемии Covid-19. Как сообщает Bloomberg, начиная с марта более 316 тысяч работников банка должны будут находиться на рабочих местах пять дней в неделю.

Это решение JPMorgan Chase отражает общую тенденцию среди крупных компаний, которые стремятся завершить длительный период гибридной работы и вернуть сотрудников к традиционному формату. Ранее офисы были опустошены в результате пандемии, что вынудило бизнес адаптироваться к новым условиям.

Руководство банка подчеркивает, что постоянное присутствие в офисе способствует укреплению корпоративной культуры и более эффективному взаимодействию сотрудников.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/316651/
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