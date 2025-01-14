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Экономика

Нацбанк провел первую в 2025 году интервенцию на валютном рынке

Национальный банк Кыргызстана накануне, 13 января, провел первую в 2025 году валютную интервенцию.

Как сообщает регулятор, продано $79 миллионов, в том числе $40,2 миллиона с расчетами на дату заключения сделки, и еще $38,8 миллиона на дату, отличную от даты заключения сделки.

Напомним, с начала 2024-го Нацбанк провел 26 операций на валютном рынке. Из них 13 были направлены на покупку валюты, что позволило изъять с рынка $369,35 миллиона. Еще 13 операций касались продажи, суммарный объем которых составил $675,65 миллиона. Для сравнения, за весь 2023 год регулятор продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/316654/
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